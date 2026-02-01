रोजाना खाएं तुलसी के पत्ते, चेहरे पर से दूर होंगे दाग-धब्बे!
31 Jan, 2026
Gargi Santosh
तुलसी सिर्फ पवित्र पौधा नहीं, बल्कि प्राकृतिक औषधि का खजाना भी है.
रोजाना तुलसी वाला पानी पीने से खून साफ होता है और मुंहासे कम होते हैं.
तुलसी पैक चेहरे पर लगाने से मुंहासे और दाग हल्के होते हैं.
तुलसी चाय बनाकर नींबू या शहद डालकर पीने से त्वचा में चमक आती है.
सुबह 2-3 ताजे तुलसी के पत्ते चबाने से अंदरूनी इन्फेक्शन कम होता है.
यह इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता.
