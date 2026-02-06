कोरियन गर्ल्स की स्किन इतना ग्लो कैसे करती है?
06 Feb, 2026
Shweta Bajpai
कोरियन लड़कियों की स्किन दूर से चमकती है
ऐसे में अक्सर दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर ये ऐसा क्या लगाती हैं?
अगर आप भी इसका जवाब ढूंढ़ रही हैं तो कोरियन गर्ल्स की चमकती हुई स्किन का राज हम आपको बताते हैं
दरअसल में वो इस ग्लोइंग स्किन के लिए राइस वॉटर का इस्तेमाल करती हैं
अच्छी बात ये है कि ऐप इसे आसानी से घर पर बना सकती हैं
इसके लिए चावल को रात भर पानी में भिगो दें और सुबह इस पानी से चेहरा धो लें
बस आपको रोजाना ऐसा ही करना है, इससे रंग निखरता है और चेहरे को दाग-धब्बे और झुर्रियों की शिकायत कम होती है
साथ ही साथ ये चेहरे को हाइड्रेट भी रखता है
