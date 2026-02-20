ग्लोइंग स्किन के लिए दही में क्या मिलाकर लगाएं?
20 Feb, 2026
Shweta Bajpai
लड़का हो या लड़की हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन ग्लो करे
ऐसे में अगर आप भी ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो दही के साथ कुछ चीजों को मिलाकर लगाना शुरू कर दीजिए
दही में बेसन मिलाकर लगाने से कई फायदे मिलते हैं, साथ ही साथ स्किन ग्लो करती है
इसके लिए एक छोटी कटोरी में दही लें और इसमें बेसन मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें
अब चेहरे को अच्छे से साफ कर लें और फिर इस पेस्ट को अप्लाई करें
कुछ मिनट बाद हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करें
इसके बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें
