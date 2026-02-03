आपके भी बाल हो रहे हैं सफेद? जानिए क्या है इसके पीछे की वजह

03 Feb, 2026

Gargi Santosh

बालों का रंग मेलेनिन नाम के प्राकृतिक पिगमेंट पर निर्भर करता है.

जब मेलेनिन बनना कम हो जाता है, तो बाल ग्रे या सफेद दिखने लगते हैं.

उम्र बढ़ने के साथ बालों की जड़ों की कोशिकाएं कमजोर होने लगती हैं.

परिवार में अगर जल्दी बाल सफेद हुए हों, तो अगली पीढ़ी में भी खतरा रहता है.

विटामिन B12, आयरन और प्रोटीन की कमी से बाल समय से पहले सफेद हो सकते हैं.

गलत खानपान बालों तक जरूरी पोषण नहीं पहुंचने देता.

ज्यादा तनाव बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है.

कम नींद, धूम्रपान और फास्ट फूड बालों की सेहत बिगाड़ देते हैं.

हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर बालों के सफेद होने की रफ्तार धीमी की जा सकती है.

