सर्दियों के दिनों में चटनी खूब खाई जाती है, लेकिन क्या कभी आपने मूली-टमाटर की चटनी ट्राई की है?
31 Jan, 2026
Shweta Bajpai
सबसे पहले मूली को छीलकर कद्दूकस कर लें और इसे हल्का सा निचोड़ लें
एक ब्लेंडर या सिलबट्टे पर कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और जीरा डालकर दरदरा पीस लें
ध्यान रहे कि इसे बिल्कुल पेस्ट न बनाएं, थोड़ा दरदरा रखने से स्वाद ज्यादा अच्छा आता है
अब इस मिश्रण में कद्दूकस की हुई मूली और बारीक कटा हरा धनिया डालें
अब एक छोटे पैन में थोड़ा सरसों का तेल गरम करें उसमें राई और हींग का तड़का लगाकर चटनी के ऊपर डालें
