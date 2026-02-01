2025 में सबसे ज्यादा बिका ये फोन, यहां देखें पूरी लिस्ट
31 Jan, 2026
Gargi Santosh
टॉप-10 में 7 iPhone और सिर्फ 3 Samsung Galaxy फोन शामिल हैं.
साल 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन iPhone 16 रहा.
iPhone 16 Pro Max और iPhone 16 Pro दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे.c
iPhone 17 और 17 Pro Max भी लिस्ट में ऊपर आए.
Samsung से Galaxy A16 5G, A06 4G और S25 Ultra ने जगह बनाई.
Samsung Galaxy A16 5G सबसे ज्यादा बिकने वाला Android फोन बना.
टॉप-10 स्मार्टफोन ने साल की कुल बिक्री में करीब 19% योगदान दिया.
चीनी कंपनियों का एक भी फोन टॉप-10 लिस्ट में नहीं आया.
