नैनीताल से भी सुंदर एक छोटा-सा हिल स्टेशन है जो कोहरे से ढका रहता है

01 Jun, 2023

Lalit Fulara

यह हिल स्टेशन नैनीताल के पास ही है और यहां नैनीताल से कम भीड़भाड़ होती है

इस हिल स्टेशन का नाम पंगोट है और यह बेहद सुंदर है

पंगोट की दूरी नैनीताल से महज 15 किलोमीटर है

यह खूबसूरत हिल स्टेशन समुद्र तल से 6,510 फीट की ऊंचाई पर है

नैनीताल से महज 30 मिनट में आप पंगोट पहुंच जाएंगे

यहां आपको कई सौ प्रकार के पक्षी देखने को मिलेंगे

नैनीताल आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट पंगोट जरूर जाते हैं

Thanks For Reading!

Next: तस्वीरों देखिए ताजमहल, निर्माण से लेकर खर्चे तक जानिये ये 5 फेक्ट

 Find Out More