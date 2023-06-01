नैनीताल से भी सुंदर एक छोटा-सा हिल स्टेशन है जो कोहरे से ढका रहता है
01 Jun, 2023
Lalit Fulara
यह हिल स्टेशन नैनीताल के पास ही है और यहां नैनीताल से कम भीड़भाड़ होती है
इस हिल स्टेशन का नाम पंगोट है और यह बेहद सुंदर है
पंगोट की दूरी नैनीताल से महज 15 किलोमीटर है
यह खूबसूरत हिल स्टेशन समुद्र तल से 6,510 फीट की ऊंचाई पर है
नैनीताल से महज 30 मिनट में आप पंगोट पहुंच जाएंगे
यहां आपको कई सौ प्रकार के पक्षी देखने को मिलेंगे
नैनीताल आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट पंगोट जरूर जाते हैं
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