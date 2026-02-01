बाज जैसी नजर ही खोज पाएगी तस्वीर में छिपा डॉगी, दम है तो खोजकर दिखा दो
01 Feb, 2026
Nandan Singh
सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन को खूब पसंद किया जाता है.
इनमें छिपे रहस्य दिमाग और आंखों का अच्छे से टेस्ट लेते हैं.
फिलहाल ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है जो वायरल हो रही है.
इसमें पार्क का नजारा दिखाई दे रहा है. हर तरफ पेड़ से गिरे हुए पत्ते दिख रहे हैं.
इन्हीं में कहीं पर एक डॉगी छिप गया है और उसी को खोजकर दिखाना है.
पत्ते और डॉगी का रंग सेम यू सेम होने के कारण लोग उलझन में फंस रहे हैं.
अगर गौर से देखा जाए तो डॉगी पत्तों में ही कहीं नजर आ जाएगा.
यकीन ना आए तो नीला सर्कल देख लीजिएगा डॉगी वहीं दिखेगा. (Photos: Social Media)
