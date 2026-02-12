सारा दिमाग खर्च कर लिया फिर भी 0 नहीं दिखा, कोई सिकंदर ही होगा कामयाब

12 Feb, 2026

Ikramuddin

सोशल मीडिया पर हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है.

मगर अभी बार ऐसी तस्वीर वायरल है जो दिमाग घुमा देगी.

वायरल तस्वीर में हर तरफ अंग्रेजी का O लिखा हुआ है.

मगर जानते हैं इसमें एक जगह पर जीरो यानी 0 भी है.

आपको वही छिपा हुआ जीरो पांच सेकंड में खोजना है.

अगर खोज लिया तो मुकद्दर का सिकंदर मान लेंगे.

जवाब नहीं खोज पाए हैं तो कोई बात नहीं है. यहां देखें.

