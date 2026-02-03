दिमाग के तोते उड़ गए मगर गणित का 69 नहीं दिखा, दम है तो खोज लें आज
दिमाग और आंखों का टेस्ट लेने वाली फिर एक खास तस्वीर के साथ हाजिर हैं.
वायरल तस्वीर में हर तरफ गणित के जैसे नंबर लिखे हुए नजर आते हैं.
तस्वीर में हर जगह सिर्फ गणित का 49 और 68 नंबर लिखा नजर आता है.
मगर इसमें एक जगह कहीं पर 69 नंबर भी आराम से छिपकर बैठा हुआ है.
आज आपको वही खास नंबर सिर्फ पांच सेकंड में खोजने का चैलेंज मिलेगा.
जवाब ऐसी जगह है जिसे खोजने में दिमाग के तोते तक उड़ जाएंगे.
हार मान गए हैं तो कोई बात नहीं है. जवाब यहां छिपा हुआ है.
