कचौड़ी की भीड़ में कहां रखी है पकौड़ी, तेज दिमाग है तभी खोज पाएंगे
ऑप्टिकल इल्यूजन की सबसे जबरदस्त तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है.
तस्वीर में चारों तरफ बस 'कचौड़ी' शब्द लिखा हुआ नजर आता है.
हर लाइन, हर कोने में कचौड़ी ही कचौड़ी लिखा हुआ नजर आता है.
मगर जानते हैं इसमें एक जगह कहीं पर पकौड़ी भी रखी हुई है.
आज आपको वही पकौड़ी खोजने का चैलेंज मिलने वाला है.
हालांकि इस चैलेंज के लिए सिर्फ पांच सेकंड का समय मिलेगा.
हार मान गए तो कोई बात नहीं, जवाब आपकी आंखों के सामने है.
