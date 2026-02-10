गणित के 20 की भीड़ में छिप गया 50 नंबर, दस मिनट में भी खोज लिया तो विजेता हैं आप

10 Feb, 2026

Ikramuddin

सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन से जुड़ी हर रोज ढेरों तस्वीरें शेयर की जाती हैं.

इनमें कुछ चैलेंजिंग तस्वीरों को आसानी से हल कर लेते हैं, मगर कई बार मुश्किल होती है.

अभी एक ऐसी ही ब्रेन टेस्ट वाली तस्वीर के साथ हाजिर है, जिसे हल करना आसान नहीं है.

तस्वीर में हर तरफ 20 नंबर लिखा हुआ नजर आएगा. मगर इसमें एक चैलेंज भी छिपा है.

दिमाग घुमा देने वाली इस तस्वीर में दरअसल एक जगह 50 नंबर भी छिपकर बैठा है.

मगर वो नंबर ऐसी जगह छिपा है जिसे खोजना आज बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है.

अगर आपने उस छिपे हुए नंबर को दस मिनट में भी खोज लिया तो जीनियस मान लेंगे.

हार मान गए हैं या फिर अभी तक जवाब नहीं मिला है. जवाब यहां आपके सामने ही है.

