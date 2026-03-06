C के बीच आखिर कहां छिपा है G, कोई जीनियस ही ढूंढ पाएगा इसे

06 Mar, 2026

Nandan Singh

सोशल मीडिया पर एक ऑप्टिकल इल्यूजन तेजी से वायरल हो रहा है.

इसमें चारों तरफ C की भीड़ दिखाई दे रही है.

मगर हमेशा की तरह इसमें भी एक ऑड संख्या है.

इसमें कहीं पर एक G लिखा भी दिखाई दे रहा है.

उसी को ढूंढने के लिए 20 सेकेंड का समय दिया गया है.

तेज तर्रार और जीनियस लोग इसे आसानी से हल कर लेंगे.

जो ना कर सकें वो नीले सर्कल में नजर दौड़ा सकते हैं. (Photo: Social Media)

