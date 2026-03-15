बिल्लियों की भीड़ में कहीं छिप गया है चूहा, खोजो तो जानें
15 Mar, 2026
Nandan Singh
सोशल मीडिया पर एक मजेदार ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर वायरल हो रही है.
इसमें लोगों को एक छिपे हुए चूहे को ढूंढने की चुनौती दी गई है.
तस्वीर में कई बिल्लियां दिखाई दे रही हैं और उन्हीं के बीच चूहा छिपा हुआ है.
इस पहेली को हल करने के लिए केवल 20 सेकंड का समय दिया गया है.
पहली नजर में देखने पर तस्वीर बिल्कुल सामान्य लगती है.
लेकिन ध्यान से देखने पर छिपे हुए चूहे का पता चल सकता है.
अगर आप चूहे को ढूंढ लेते हैं तो माना जाएगा कि आपकी नजर काफी तेज है. (Photos: Social Media)
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