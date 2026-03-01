तेज दिमाग है तभी कोशिश करना, बच्चों का खेल नहीं 43 खोजना

01 Mar, 2026

Ikramuddin

दिमाग को परखने वाली फिर एक खास तस्वीर के साथ हाजिर हैं.

वायरल तस्वीर में हर तरफ गणित का 48 नंबर लिखा हुआ है.

मगर जानते हैं इस तस्वीर में सिर्फ एक जगह पर 43 भी है.

आज आपको वही खास नंबर खोजने का चैलेंज मिलेगा.

आपको बताना है आखिर वो खास नंबर कहां छिपा है.

अगर खोज लिया तो सुपर जीनियस से भी ऊपर मान लेंगे.

नहीं खोज पाए हैं तो कोई बात नहीं है. जवाब यहां है.

