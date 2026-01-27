आसमान में कितना ऊंचा उड़ सकता है कौआ, 99% लोग आज भी नहीं जानते होंगे

27 Jan, 2026

Ikramuddin

दुनिया में सबसे चालाक पक्षी की बात होती है तब दिमाग में कौए का नाम जरूर आता है.

कौआ यकीनन दुनिया के सबसे चालाक पक्षियों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है.

ये इतना चालाक पक्षी है कि इसके किस्से आज भी स्कूली किताबों में पढ़ाए जाते हैं.

मगर इसके इसके कभी सोचा है ये पक्षी हवा में कितनी ऊंचाई पर उड़ सकता है.

आपके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा. मगर आज चौंक जाएंगे.

मगर आज भी इसका जवाब 99 फीसदी लोग नहीं ही जानते होंगे.

यकीन नहीं करेंगे कौआ आसमान में बहुत ऊंचाई पर जाकर भी उड़ान भर सकता है.

कौआ आमतौर पर 1500 से 2000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता नजर आता है.

मगर कौए आसमान में रिकॉर्ड 7000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में भी सक्षम है.

Thanks For Reading!

Next: गणित के 53 की भीड़ में कहां छिपा है 59 नंबर, कोई सिकंदर ही दिखाएगा कमाल

 Find Out More