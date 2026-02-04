1 से 100 तक गिनती में गायब है एक नंबर, मगर कोई जीनियस ही खोज पाएगा
ब्रेन टेस्ट से जुड़ी फिर एक खास तस्वीर के साथ हाजिर हुए हैं.
अबकी बार इस तस्वीर को हल करना बिल्कुल आसान नहीं है.
तस्वीर गणित के 1 से लेकर 100 तक नंबरों से जुड़ी हुई है.
मगर जानते हैं नंबरों की इस भीड़ में एक संख्या गायब है.
आज आपको उसी गायब नंबर को खोजने का चैलेंज है.
इस चैलेंज को पूरा करने के लिए सिर्फ पांच सेकंड मिलेंगे.
नहीं खोज पाए हैं तो बता दें वो गणित का 33 नंबर है.
