तस्वीर में कहां छिपी है छिपकली, दिमाग वाले भी चकरा जाएंगे आज
30 Jan, 2026
Nandan Singh
सोशल मीडिया पर एक ऑप्टिकल इल्यूजन तेजी से वायरल हो रहा है.
इसमें गार्डन से जुड़ा नजारा दिखाई दे रहा है.
गार्डन में पेड़ और गमले पहली नजर में दिखाई देते हैं.
इन्हीं के बीच कहीं पर एक छिपकली भी छिपी हुई है.
उसी छिपकली को ढूंढने का चैलैंज सबको दिया गया है.
इसमें वो ऐसी जगह दिखाई दे रही है कि तेज नजर वाले भी खोज नहीं पा रहे हैं.
देखना है कि कितने लोग अंत में उसे खोज पाते हैं.
हमेशा की तरह अंतिम स्लाइड में हम रिजल्ट भी दिखा रहे हैं. (Credit: reddit)
