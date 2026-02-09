विवार की भीड़ में कहां छिपा है सोमवार, बच्चों का खेल नहीं जो खोज लोगे
दिमाग और आंखों को परखने वाली फिर एक जबरदस्त तस्वीर के साथ हाजिर हैं.
ऑप्टिकल इल्यूजन वाली ये तस्वीर इतनी मुश्किल है इसे हल करना आसान नहीं है.
दिमाग घुमा देने वाली इस तस्वीर में हर जगह सिर्फ रविवार लिखा हुआ नजर आता है.
मगर क्या हो जब बताया जाए कि इसी तस्वीर में कहीं पर सोमवार भी बैठा हुआ है.
मगर मजाल है आज कोई उस छिपे हुए सोमवार को आसानी से खोजकर दिखा सके.
तस्वीर में रविवार की भीड़ में छिपे सोमवार को खोजना सचमुच बच्चों का खेल नहीं है.
आप खुद को सुपर जीनियस समझते हैं तो पांच सेकंड के भीतर जवाब खोजकर दिखाएं.
अगर हार मान ली है या फिर अभी तक जवाब नहीं खोज पाए हैं तो उत्तर यहां पर छिपा है.
