6 की भीड़ में कहां छिपा है 0, 10 सेकेंड में ढूंढने का चैलेंज
22 Feb, 2026
Nandan Singh
वायरल हो रहे ऑप्टिकल इल्यूजन में हर जगह 6 दिखाई दे रहा है.
उसी 6 के बीच कहीं पर एक जगह 0 भी दिखाई दे रहा है.
उसे खोजने के लिए आपको 10 सेकेंड दिए जा रहे हैं.
इसी तय समयसीमा में आपको 0 को खोजकर दिखाना है.
ये ऑप्टिकल इल्यूजन इतना आसान है कि इसे बच्चा भी खोज लेगा.
देखना है कि कितने लोग इस चैलैंज को हल कर पाने में सफलता पाते हैं.
अंत में हमेशा की तरह रिजल्ट नीले सर्कल में देख सकते हैं. (Social Media)
