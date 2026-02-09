4 की भीड़ में कहां छिपा है A, 20 सेकेंड में ढूंढने का चैलेंज

09 Feb, 2026

Nandan Singh

सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त ऑप्टिकल इल्यूजन वायरल हो रहा है.

इसमें हर जगह 4 लिखी संख्या ही आपको नजर आएगी.

मगर ऐसा नहीं कि हर जगह 4 ही है इसमें कहीं पर A भी लिखा है.

उसी को खोजने का चैलेंज सबको दिया गया है 20 सेकेंड में.

अब देखना है कि कितने लोग इसमें सफल हो पाते हैं.

इसे सोल्व कर पाना इतना भी मुश्किल नहीं है.

अंत में हम आपको सर्कल में A कहां छिपा है ये दिखा रहे हैं. (Photos: Social Media)

