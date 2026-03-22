किताबों के बीच कहां रखी हुई है पेंसिंल, बाज सी नजर वाले ही ढूंढ पाएंगे

22 Mar, 2026

Nandan Singh

सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें खूब शेयर की जाती हैं.

इनमें किसी ऑब्जेक्ट को छिपा दिया जाता है और फिर खोजने के लिए कहा जाता है.

कुछ लोग तुरंत ढूंढ लेते हैं मगर कईयों को काफी मुश्किलें आती हैं.

अभी जो तस्वीर सामने आई है उसमें किताबों के बीच पेंसिल को ढूंढना है.

इसके लिए 15 सेकेंड का समय दिया गया है.

जिसकी नजर तेज है वो तो आसानी से इसे हल कर देगा.

अब देखना है कि पेंसिल को कितने लोग खोज पाते हैं. (Photos: Social Media)

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