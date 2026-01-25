BUT की भीड़ में कहीं तो छिपा है HUT, मगर चाचा चौधरी भी नहीं ढूंढ पाएंगे आज
25 Jan, 2026
Nandan Singh
सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन की तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती हैं.
ऐसी तस्वीरें दिमाग और आंखों को भ्रम में डाल देती हैं.
ऐसी ही एक वायर तस्वीर में आपको BUT की भीड़ में छिपे HUT को ढूंढना है.
इस चैलेंज को पूरा करने के लिए सिर्फ 20 सेकंड का समय दिया गया है.
जल्दीबाजी में देखने पर HUT नजरों से छूट जाता है.
इसलिए इसे वहीं हल कर सकता है जो पूरी एकाग्रता के साथ ढूंढेगा.
अब देखना है कितने लोग इस चैलेंज में सफल हो पाते हैं.
अंत में रेड सर्कल में आप खुद ही नतीजे पर पहुंच जाएंगे. (Photo: Social Media)
