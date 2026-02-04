नजरों के सिकंदर भी हार मानकर बैठ गए आज, दम है तो रात की भीड़ में खोज लें दिन

04 Feb, 2026

Ikramuddin

सोशल मीडिया पर हर रोज चैलेंजिंग तस्वीरें वायरल होती रहती हैं.

मगर अबकी बार चैलेंज को हल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है.

इसमें आपको हर जगह रात लिखा हुआ नजर आने वाला है.

मगर जानते हैं रात की भीड़ में एक जगह दिन भी कहीं बैठा हुआ है.

आज आपको वहीं दिन पांच सेकंड के भीतर खोजने का चैलेंज मिलेगा.

अगर खोज लिया तो मुकद्दर का सिकंदर मान लेंगे.

नहीं खोज पाए हैं तो कोई बात नहीं है. जवाब यहां छिपा हुआ है.

