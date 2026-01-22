बाज जैसी नजर भी फेल हो गई आज, आसान नहीं है पाकिस्तान की भीड़ में हिंदुस्तान खोजना

22 Jan, 2026

Ikramuddin

ऑप्टिकल इल्यूजन यानी आंखों के साथ दिमाग का टेस्ट लेने वाली फिर एक खास तस्वीर के साथ हाजिर हैं.

वायरल तस्वीर में आपको हर जगह पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा होगा.

तस्वीर में हर जगह सिर्फ पाकिस्तान ही लिखा हुआ नजर आता है. मगर इसमें एक नाम सबसे अलग है.

ऑप्टिकल इल्यूजन वाली इस तस्वीर में सिर्फ एक जगह पर हिंदुस्तान भी कहीं पर सीना तानकर खड़ा है.

आज आपको पाकिस्तान की भीड़ में मौजूद हिंदुस्तान खोजने का चैलेंज मिलने वाला है.

आपको बताना है आखिर शेर दिल हिंदुस्तान तस्वीर में कहां पर है. हालांकि इसे सॉल्व करना चैलेंज भी है.

पाकिस्तान की भीड़ में हिंदुस्तान खोजने के लिए आपको सिर्फ पांच सेकंड का समय दिया जाएगा.

अगर जवाब खोज लिया तो आपको सुपर जीनियस मान लिया जाएगा. नहीं खोज पाए हैं तो कोई बात नहीं है.

जवाब आपकी आंखों के सामने ही छिपा है. तस्वीर में तीर के सामने देखें हिंदुस्तान साफ नजर आ जाएगा.

