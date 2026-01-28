देवदास की भीड़ में कहां बैठें हैं सूरदास, अगर खोज लिया तो सिकंदर कहलाएंगे

28 Jan, 2026

Ikramuddin

आपके दिमाग को परखने वाली फिर एक खास तस्वीर के साथ हाजिर हुए हैं.

वायरल तस्वीर हिंदी के एक जैसे अक्षरों से जुड़ी हुई नजर आती है.

मगर एक इसमें अक्षर सबसे अलग है जिसे खोजना आसान नहीं होने वाला है.

तस्वीर में देखेंगे आपको हर तरफ देवदास दिखा हुआ नजर आता है.

मगर जानते हैं इसमें सिर्फ एक जगह पर सूरदास भी कहीं पर आराम से बैठे हैं.

आज आपको उन्हीं सूरदास को 9 सेकंड में खोजने का चैलेंज मिलेगा.

अगर किसी तरह जवाब नहीं मिला है तो जवाब यहां देख सकते हैं.

