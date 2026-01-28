देवदास की भीड़ में कहां बैठें हैं सूरदास, अगर खोज लिया तो सिकंदर कहलाएंगे
आपके दिमाग को परखने वाली फिर एक खास तस्वीर के साथ हाजिर हुए हैं.
वायरल तस्वीर हिंदी के एक जैसे अक्षरों से जुड़ी हुई नजर आती है.
मगर एक इसमें अक्षर सबसे अलग है जिसे खोजना आसान नहीं होने वाला है.
तस्वीर में देखेंगे आपको हर तरफ देवदास दिखा हुआ नजर आता है.
मगर जानते हैं इसमें सिर्फ एक जगह पर सूरदास भी कहीं पर आराम से बैठे हैं.
आज आपको उन्हीं सूरदास को 9 सेकंड में खोजने का चैलेंज मिलेगा.
अगर किसी तरह जवाब नहीं मिला है तो जवाब यहां देख सकते हैं.
