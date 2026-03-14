89 की भीड़ में कहीं पर तो छिपा है 88, बाज सी नजर वाले ही खोज पाएंगे

14 Mar, 2026

Nandan Singh

सोशल मीडिया पर एक ऑप्टिकल इल्यूजन तेजी से वायरल हो रहा है.

इसमें चारों ओर 89 की भीड़ ही दिखाई दे रही है.

लेकिन 89 की भीड़ में ही कहीं पर 88 भी छिपा हुआ है.

उसी 88 को ढूंढकर आपको 10 सेकेंड में दिखाना है.

कोई तेज तर्रार नजर रखने वाला बहुत जल्द ही इसे सोल्व कर सकता है.

अब देखना है कि कितने लोग इस चैलेंज को हल कर पाते हैं.

अंत में हमेशा की तरह हम खुद ही नतीजे तक आपको ले जा रहे हैं. (Photos: Social Media)

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