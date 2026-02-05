तस्वीर में कहां दिख रहा है अलग नंबर, ढूंढने में चाचा चौधरी का भी दिमाग घूम जाएगा
05 Feb, 2026
Nandan Singh
सोशल मीडिया पर इन दिनों नंबरों से जुड़े ऑप्टिकल इल्यूजन खूब वायरल होते हैं.
इनमें एक जैसे दिखने वाले नंबरों में कहीं पर एक ऑड नंबर छिपा दिया जाता है.
उसी को ढूंढने का चैलेंज लोगों को दिया जाता है.
मगर कुछ ही लोग इस चैलेंज को दिए गए टाइम में हल कर पाते हैं.
ज्यादातर लोग का तो दिमाग ही घूम जाता है.
मगर जो तस्वीर सामने आई है उसमें 11 की भीड़ में ऑड नंबर खोजना है.
देखना है कि कितने लोग इस चैलेंज में सफल हो पाते हैं.
ऑड नंबर को ढूंढने में जीनियस में फेल हो रहे हैं. क्योंकि इसे छिपाया ही ऐसी जगह गया है. (Photo: Social Media)
