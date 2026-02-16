खतरों के खिलाड़ी सबसे पहले भाग निकले, सिर्फ जीनियस ही 62 खोज पाएंगे

16 Feb, 2026

Ikramuddin

दिमाग और आंखों का टेस्ट लेने वाली फिर एक खास तस्वीर के साथ हाजिर हुए हैं.

ऑप्टिकल इल्यूजन वाली इस तस्वीर में हर जगह गणित का 26 नंबर लिखा हुआ है.

मगर जानते हैं इसी तस्वीर में सिर्फ एक जगह पर कहीं 62 नंबर भी छिपकर बैठा है.

वो खास नंबर ऐसी जगह छिपा है जिसे में खोजने में खतरों के खिलाड़ी भी भाग निकले.

आपमें दम है तो पांच सेकंड के भीतर जवाब खोज लें. खोज लिया तो जीनियस मानेंगे.

दिए गए समय में या फिर अभी तक जवाब नहीं खोज पाए हैं तो परेशान नहीं होना है.

जवाब आपके सामने ही छिपा है जिसे तीर के सामने के सामने आसानी से देख सकते हैं.

