बीरबल की खिचड़ी बन गई मगर जवाब नहीं मिला, दम है तो खोज लें 89 नंबर
ब्रेन टेस्ट से जुड़ी फिर एक बेहतरीन तस्वीर के साथ हाजिर हुए हैं.
वायरल तस्वीर गणित के ढेरों एक जैसे नंबरों से जुड़ी हुई नजर आती है.
इसमें हर जगह सिर्फ 39 नंबर लिखा हुआ नजर आता है.
मगर जानते हैं इसमें एक जगह पर आराम से 89 नंबर भी बैठा है.
आज आपको वही खास नंबर खोजने का चैलेंज मिलने वाला है.
हालांकि इस चैलेंज के लिए सिर्फ पांच सेकंड का समय मिलेगा.
हार मान चुके हैं तो कोई बात नहीं है. जवाब यहां छिपा हुआ है.
Find Out More
Thanks For Reading!
Next: तस्वीर में कहां छिपी है एक परी, जिसने ढूंढा वो जीनियस ही होगा