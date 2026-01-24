बीरबल की खिचड़ी बन गई मगर जवाब नहीं मिला, दम है तो खोज लें 89 नंबर

24 Jan, 2026

Ikramuddin

ब्रेन टेस्ट से जुड़ी फिर एक बेहतरीन तस्वीर के साथ हाजिर हुए हैं.

वायरल तस्वीर गणित के ढेरों एक जैसे नंबरों से जुड़ी हुई नजर आती है.

इसमें हर जगह सिर्फ 39 नंबर लिखा हुआ नजर आता है.

मगर जानते हैं इसमें एक जगह पर आराम से 89 नंबर भी बैठा है.

आज आपको वही खास नंबर खोजने का चैलेंज मिलने वाला है.

हालांकि इस चैलेंज के लिए सिर्फ पांच सेकंड का समय मिलेगा.

हार मान चुके हैं तो कोई बात नहीं है. जवाब यहां छिपा हुआ है.

