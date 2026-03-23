तस्वीर में कहां दिख रहा है एक अलग नंबर, 10 सेकेंड में खोजो तो जानें
23 Mar, 2026
Nandan Singh
ऑप्टिकल इल्यूजन कई बार आसानी से हल हो जाते हैं.
मगर कई बार ये काफी टफ साबित होते हैं.
नजर के सामने होते हुए भी ऑब्जेक्ट को कोई ढूंढ नहीं पाता.
ऐसा ही कुछ हो रहा एक वायरल ऑप्टिकल इल्यूजन के साथ.
इसमें हर जगह 66 लिखी संख्या दिखाई दे रही है.
उन्हीं में कहीं पर 96 भी एक जगह नजर आ रहा है.
नजर के सामने होते हुए भी ज्यादातर लोग उसे खोज नहीं पा रहे हैं. (Photos: Social Media)
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