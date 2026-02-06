B की प्रचंड भीड़ में दुबक कर बैठा है 8, मगर उसे खोजकर दिखाओ जो जानें
06 Feb, 2026
Nandan Singh
सोशल मीडिया पर हिडन नंबर वाले ऑप्टिकल इल्यूजन खूब वायरल होते हैं.
ऐसी ही एक तस्वीर फिलहाल यूजर्स का ध्यान खींच ही है.
तस्वीर में चारों तरफ B लिखा ही सबको दिखाई दे रहा होगा.
इसी तस्वीर में कहीं पर 8 भी छिपा हुआ है.
उसी को ढूंढने का चैलैंज 20 सेकेंड में सबको दिया गया है.
अब देखना है कि कितने लोग 8 को आसानी से ढूंढ पाते हैं.
हालांकि उसे ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होने वाला.
थोड़ी सी एकाग्रता दिखाकर आप B की भीड़ में 8 को खोज सकते हैं.
अंत में हम आपको 8 को खोजकर भी दिखा रहे हैं. (Photo: Social Media)
