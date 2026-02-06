तस्वीर में कहां छिपे हैं 4 कीवी, कोई दो भी ढूंढ ले तो चैंपियन कहलाएगा

06 Feb, 2026

Nandan Singh

वायरल हो रही एक तस्वीर में कई प्यारे पक्षी दिखते हैं.

इन्हीं पक्षियों के बीच चार कीवी छिपे हुए हैं.

पहली नजर में कीवी ढूंढना बहुत मुश्किल लगता है.

यह आंखों और दिमाग की परीक्षा लेने वाला चैलेंज है.

रंग और आकार मिलते-जुलते होने से भ्रम पैदा होता है.

इस तस्वीर में से कई लोग दो कीवी भी नहीं ढूंढ पाए.

ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन दिमागी कसरत के लिए अच्छे होते हैं.

