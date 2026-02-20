तस्वीर में कौन सा नंबर छिपा है, कोई धुरंधर ही बता पाएगा इसे
20 Feb, 2026
Nandan Singh
ऑप्टिकल इल्यूजन से जुड़ी एक तस्वीर में रंग-बिरंगे नजारे दिख रहे हैं.
इन्हीं के बीच में एक नंबर छिपा हुआ है.
तस्वीर में कौन सा नंबर छिपा है वहीं देखकर बताना है.
एकाग्रता के साथ खोजने वाले इसे तुरंत ही हल कर देंगे.
मगर इसको हल्के में लेने वाले चाहकर भी नंबर नहीं खोज पाएंगे.
तस्वीर में नीचे की ओर 20 लिखी संख्या दिख रही है.
हम नीले सर्कल में मार्क करके आपको संख्या दिखा रहे हैं. (Photo: Jackpotjoy)
