मिठाइयों के बीच कहीं तो छिपा है एक नंबर, जीनियस हो तो खोजकर दिखा दो
07 Feb, 2026
Nandan Singh
आपने एक से एक दिमाग घुमा देने वाले ऑप्टिकल इल्यूजन अभी तक देखे होंगे.
उनमें नंबरों से लेकर हिडन ऑब्जेक्ट तक हर तरह के नजारे रहे होंगे.
मगर अभी जिस तरह का पजल वायरल हो रहा है वो थोड़ा पहले से अलग है.
इसमें कई मिठाइयों के बीच में एक नंबर को छिपाया गया है.
वो नंबर कहां दिख रहा है वहीं आपको ढूंढकर बताना है.
जहां तरह नजर जाती है वहां तक अलग प्रकार की मिठाइयां ही मिठाइयां नजर आती हैं.
उन्हीं में कहीं पर एक नंबर छिपा हुआ है और उसे 20 सेकेंड में खोजना है.
देखना है कि कितने लोग बिना सहायता के इसे खोज पाते हैं.
अंत में हमेशा की तरह नीले सर्कल में रिजल्ट हम खुद दिखा रहे हैं. (Photos: Social Media)
