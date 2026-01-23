तस्वीर में कहां दिख रहा है जिराफ, बताने वाला कहलाएगा सिकंदर

23 Jan, 2026

Nandan Singh

सोशल मीडिया पर एक गजब का ऑप्टिकल इल्यूजन वायरल हो रहा है.

इसमें शाम ढलने का नजारा दिखाई दे रहा होगा.

जंगल में पेड़ों के बीच ढलते सूरज की तस्वीर है.

इसी में कहीं पर एक जिराफ भी छिपा हुआ है.

इसी जिराफ को ढूंढने का चैलेंज आपको दिया गया है.

देखना है कि कौन उस जिराफ को खोज पाता है.

उसे ढूंढने के लिए महज 20 सेकेंड का समय दिया जा रहा है.

देखना है कि कौन-कौन इसमें कामयाबी हासिल करता है.

अंतिम स्लाइड में आप खुद ही नतीजे तक पहुंच जाएंगे (Photo: Social Media)

