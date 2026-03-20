नजर के सामने ही दिख रहा तेंदुआ, मगर चैंपियन भी नहीं ढूंढ पा रहे
20 Mar, 2026
Nandan Singh
सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें लोगों को खूब आकर्षित करती हैं.
ऐसी तस्वीरों में कोई चीज सामने होते हुए भी आसानी से नजर नहीं आती.
वायरल हो रही एक ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीर में एक तेंदुआ छिपा हुआ है.
मगर उसे चाहकर भी कोई तस्वीर में खोज नहीं पा रहा है.
10 मिनट के अंदर तेंदुए को ढूंढने की चुनौती दी गई है.
सही एंगल से देखने पर ही तेंदुआ नजर आता है, इसलिए ध्यान और फोकस बहुत जरूरी है.
कई लोग कोशिश करने के बाद भी तेंदुए को नहीं ढूंढ पाए. (Photos: Social Media)
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