मछलियों की तस्वीर में कहां छिपी है स्टार फिश, चैंपियन लोग ढूंढ ही लेंगे

27 Feb, 2026

Nandan Singh

ऑप्टिकल इल्यूजन से जुड़ी एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है.

इसमें समुद्र और मछलियों से जुड़ा नजारा दिखाया गया है.

हर जह मछलियां ही मछलियां इसमें नजर आती हैं.

उन्हीं मछलियों में कहीं पर एक स्टार फिश भी छिपी हुई है.

स्टार फिश ऐसी जगह छिपी है जिसे आसानी से नहीं ढूंढा जा सकेगा.

देखना है कि कितने लोग इस चैलेंज हो हल कर पाने में सफलता हासिल करते हैं.

हिंट के लिए बता रहे हैं स्टार फिश तस्वीर के किसी कोने पर छिपी है.

