तस्वीर में कहां छिपा रखी है चीनी, बाज सी नजर वाले ही खोज पाएंगे
21 Feb, 2026
Nandan Singh
ऑप्टिकल इल्यूजन से जुड़ी तस्वीरें हमेशा की दिमाग का टेस्ट लेती हैं.
ऐसी ही एक पजल फिलहाल वायरल हो रहा है.
इसमें आपको चाय बनाने से जुड़ा सारा सामान नजर आ रहा होगा.
उन्हीं सामान में कहीं पर एक जगह चीनी का बड़ा दाना दिख रहा है.
उसी दाने को आपको ढूंढकर दिखाना है 10 सेकेंड में.
पहले की अपेक्षा ये ऑप्टिकल इल्यूजन काफी आसान माना जा रहा है.
देखना है कि कितने लोग चीनी के उस छिपे दाने को खोज पाते हैं. (Photo: Rainbow Riches Casino)
