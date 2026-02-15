तस्वीर में कहां छिपा है दूसरा हिरण, 5 मिनट में भी खोज दो तो मान जाएंगे

15 Feb, 2026

Nandan Singh

एक जबरदस्त ऑप्टिकल इल्यूजन वायरल हो रहा है.

इसमें सामने ही एक हिरण दिखाई दे रहा है और दूसरे की तलाश है.

सबको लग रहा है कि फोटो में सिर्फ एक ही हिरण है.

मगर आपको इसमें दूसरे हिरण को खोजकर बताना है कि वो कहां छिपा है.

इस तस्वीर में दिख रहा है कि जंगल में जबरदस्त बर्फबारी हो रखी है.

सामने ही एक हिरण हो जो किसी को टकटकी लगाकर देखे जा रहा है.

इसी तस्वीर में कहीं पर एक दूसरा हिरण है.

उसे खोजने के लिए आपको पूरे 5 मिनट दिए जा रहे हैं.

अंतिम स्लाइड में हम खुद भी रिजल्ट आपको दिखा देंगे. (Photo: Social Media)

