5151 की भीड़ में छिपा है 5131, ढूंढने वाला वाकई चैंपियन होगा
05 Mar, 2026
Nandan Singh
सोशल मीडिया पर नंबरों से जुड़ा एक ऑप्टिकल इल्यूजन खूब वायरल हो रहा है.
इसमें सेम नंबरों के बीच एक ऑड नंबर भी छिपा है.
हर जगह आपको 5151 की भीड़ दिखाई दे रही होगी.
मगर इन्हीं में कहीं पर एक जगह 5131 भी लिखा हुआ है.
उसी अलग नंबर को खोजकर दिखाना है वो भी 10 सेकेंड में.
थोड़ी एकाग्रता ही इस ऑप्टिकल इल्यूजन को हल करने के लिए काफी है.
देखना है कि कितने लोग इस चैलेंज को हल करने में सफलता पाते हैं. (Photo: Social Media)
