सिंगापुर से लेकर आया 30 करोड़ की 30 घड़ियां, कोलकाता एयरपोर्ट पर पकड़ा गया

कोलकाता: राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने कोलकाता हवाईअड्डे पर 30 करोड़ रुपये की घड़ियों की तस्करी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. हवाईअड्डे पर तस्कर के पास से ग्रेबेल फोर्से ब्रांड की महंगी घड़ी बरामद हुई. इसके बाद तस्कर के घर छापेमारी की गई. जिसमें ग्रेबेल फोर्से, पर्नेल, लुई वुइटन, एमबीएंडएफ, मैड, रोलेक्स, ऑडेमर्स पिगुएट, रिचर्ड मिल जैसे विभिन्न प्रीमियम ब्रांडों की 34 हाई-एंड घड़ियां बरामद हुईं.

अधिकारी ने कहा कि इनमें से अधिकांश घड़ियां असाधारण रूप से हाई वैल्यू (अधिक कीमत) की लिमिटेड एडिशन वाली घड़ियां हैं. मार्केट में सभी घड़ियों की कुल कीमत 30 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है. आरोपी सिंगापुर से कोलकाता हवाईअड्डे पर पहुंचा था.