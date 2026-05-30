'शासक अब हत्यारे बन गए हैं...', अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद ममता बनर्जी का BJP पर बड़ा हमला

सोनारपुर में TMC सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद ममता बनर्जी ने BJP पर तीखा हमला बोला. विरोध प्रदर्शन के दौरान अंडेबाजी, धक्का-मुक्की और हंगामे के बाद अभिषेक को अस्पताल ले जाया गया.

Written by: Gargi Santosh
Published: May 30, 2026, 9:53 PM IST
'शासक अब हत्यारे बन गए हैं...', अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद ममता बनर्जी का BJP पर बड़ा हमला
TMC ने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थित लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की. (Photo from IANS)

बंगाल के सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद राजनीति और ज्यादा गरमा गई है. घटना के बाद, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक छोटा लेकिन बेहद तीखा बयान जारी किया.

उन्होंने लिखा, शासक अब हत्यारे बन गए हैं. भाजपा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए. इसके साथ उन्होंने टीएमसी की एक पोस्ट और हमले से जुड़ा वीडियो भी शेयर किया. टीएमसी की तरफ से दावा किया गया कि अभिषेक बनर्जी चुनाव बाद हिंसा के शिकार संजू कर्मकार के परिवार से मिलने गए थे और हमले के बावजूद वह पीछे नहीं हटे. पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थित लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की.

और पढ़ें: 'मुझे मारने की कोशिश की गई...', सोनारपुर घटना के बाद बोले अभिषेक बनर्जी; देखें घटना से जुड़ा VIDEO

विपक्षी नेताओं ने भी जताई नाराजगी

इस घटना को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि किसी बड़े विपक्षी नेता पर हमला बेहद गंभीर मामला है और यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है. खड़गे ने आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा नहीं दी गई, जो राजनीतिक प्रतिशोध की ओर इशारा करता है. उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से सभी विपक्षी नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की. कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी घटना की निंदा की और कहा कि राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए.

अखिलेश यादव ने उठाए सुरक्षा पर सवाल

वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इतने संवेदनशील माहौल में भी पर्याप्त पुलिस व्यवस्था का न होना कई सवाल खड़े करता है. उन्होंने इसे एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा बताया और कहा कि भाजपा की राजनीति अब नफरत और हिंसा के इर्द-गिर्द घूमती नजर आ रही है. विपक्षी नेताओं का कहना है कि अगर बड़े नेताओं की सुरक्षा में ऐसी लापरवाही होगी तो आम लोगों की सुरक्षा का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है. इस बयानबाजी के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है.

अस्पताल पहुंचाए गए अभिषेक बनर्जी

आपको बता दें शनिवार (30 मई) को दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी को स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ा था. भीड़ ने उनके खिलाफ नारेबाजी की, अंडे फेंके और धक्का-मुक्की भी हुई. घटना के बाद, उन्हें इलाज के लिए कोलकाता के बेले व्यू अस्पताल ले जाया गया. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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