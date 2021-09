TMCMP Abhishek Banerjee appears before ED for questioning in money laundering case: पश्‍चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे व टीएसमसी सांसद (Trinamool Congress MP) अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) आज सोमवार को नई दिल्‍ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के कार्यालय पहुंचे और ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश हुए हैं. कोयला घोटाला मामले में ED के अधिकारी अभी टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर रहे हैं.Also Read - Haryana: दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान लापता हुआ युवक साढ़े सात माह बाद घर लौटा

बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी को 6 सितंबर को नई दिल्ली में जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए तलब किया गया है. Also Read - ED ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस

#WATCH | “Investigating agency (ED) had summoned me for 6th September. I am ready to face any investigation. Investigation agency is doing their job. As a citizen, we must cooperate with them,” says TMC General Secretary Abhishek Banerjee in Delhi pic.twitter.com/KFzGkVvgKS — ANI (@ANI) September 6, 2021

Also Read - West Bengal Assembly Bypolls: भबानीपुर से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए हर हाल में जीतनी होगी सीट

टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली में कहा, “जांच एजेंसी (ईडी) ने मुझे 6 सितंबर के लिए बुलाया था. मैं किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं. जांच एजेंसी अपना काम कर रही है. एक नागरिक के रूप में, हमें उनका सहयोग करना चाहिए.”

Delhi: TMC General Secretary Abhishek Banerjee reaches Enforcement Directorate (ED) office “I have come here as the agency had summoned me. I will cooperate with investigating agency, ” he says. pic.twitter.com/pTimzgklea — ANI (@ANI) September 6, 2021



अगर भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप सिद्ध हो जाए तो खुद को फांसी पर लटका लूंगा

ममता बनर्जी के भतीजे एवं तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने रविवार को कहा था कि अगर कोई केंद्रीय एजेंसी किसी भी अवैध लेन-देन में उनकी संलिप्तता को साबित कर दे, तो वह खुद को फांसी पर लटका लेंगे. कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होने के लिए नयी दिल्ली रवाना होने से पहले कोलकाता हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए बनर्जी ने भाजपा पर राज्य विधानसभा चुनाव हारने के बाद राजनीतिक प्रतिशोध में शामिल होने का आरोप लगाया था.

मैं मंच पर खुद को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका लूंगा

तृणमूल कांग्रेस नेता ने कहा, ‘जैसा कि मैंने नवंबर में जनसभाओं में जो कहा था, मैं दोहराता हूं कि अगर कोई केंद्रीय एजेंसी 10 पैसे के भी किसी अवैध लेन-देन में मेरी संलिप्तता साबित कर सकती है, तो सीबीआई या ईडी जांच की कोई आवश्यकता नहीं होगी, मैं मंच पर खुद को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका लूंगा.’

वे (भाजपा) अब बदला लेना चाहते हैं

अभिषेक बनर्जी ने कल भी कहा, ‘ मैं किसी भी तरह की जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं.’ उन्होंने कहा कि मामला कोलकाता का होने के बावजूद उन्हें नई दिल्ली बुलाया गया. बनर्जी ने आरोप लगाया, ‘ चुनाव हारने और तृणमूल कांग्रेस से राजनीतिक रूप से निपटने में नाकाम रहने के बाद वे (भाजपा) अब बदला लेना चाहते हैं.’