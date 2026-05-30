बंगाल: सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हमला, अंडे-पत्थर फेंककर किया अटैक

तृणमूल कांग्रेस सांसद (टीएमसी) अभिषेक बनर्जी के सोनारपुर दौरे के दौरान कथित तौर पर स्थानीय लोगों ने उनके साथ धक्का-मुक्की और विरोध किया. अभिषेक बनर्जी वहां पोस्ट-पोल हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे थे. घटना के बाद उन्होंने BJP पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब BJP प्रायोजित है. उन्होंने कहा कि यही उनकी लोकतंत्र की मिसाल है और घटना के दौरान पुलिस कहीं नजर नहीं आई. बनर्जी ने दावा किया कि चुनाव के एक महीने के भीतर ही हालात बिगड़ गए हैं और लोगों में डर का माहौल बना हुआ है.
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