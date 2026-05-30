  • Hindi
  • West Bengal
  • Abhishek Banerjee Tmc Mp Attacked During Sonarpur Visit West Bengal

बंगाल: सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हमला, अंडे-पत्थर फेंककर किया अटैक

तृणमूल कांग्रेस सांसद (टीएमसी) अभिषेक बनर्जी के सोनारपुर दौरे के दौरान कथित

Written by: Gargi Santosh
Published: May 30, 2026, 5:24 PM IST
बंगाल: सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हमला, अंडे-पत्थर फेंककर किया अटैक

तृणमूल कांग्रेस सांसद (टीएमसी) अभिषेक बनर्जी के सोनारपुर दौरे के दौरान कथित तौर पर स्थानीय लोगों ने उनके साथ धक्का-मुक्की और विरोध किया. अभिषेक बनर्जी वहां पोस्ट-पोल हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे थे. घटना के बाद उन्होंने BJP पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब BJP प्रायोजित है. उन्होंने कहा कि यही उनकी लोकतंत्र की मिसाल है और घटना के दौरान पुलिस कहीं नजर नहीं आई. बनर्जी ने दावा किया कि चुनाव के एक महीने के भीतर ही हालात बिगड़ गए हैं और लोगों में डर का माहौल बना हुआ है.

और पढ़ें: अभिषेक बनर्जी पर डॉक्टर्स ने लगाया फर्जी खबर फैलाने का आरोप, की माफी की मांग

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.