Asansol-By-Election-Result-2022: पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में TMC के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने इतिहास रच दिया है. शत्रुघ्न सिन्हा ने दो लाख से अधिक मतों के अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. यह पहली बार है जब टीएमसी ने आसनसोल संसदीय सीट जीती है. इससे पहले 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में, बाबुल सुप्रियो ने भाजपा के टिकट पर इस सीट से जीत हासिल की थी. इससे पहले इस सीट पर माकपा का कब्जा था. बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल को बड़ी हार मिली है.Also Read - Asansol By-Election Result 2022: भाजपा को करारी शिकस्त देकर शत्रुघ्न सिन्हा ने रचा इतिहास, आसनसोल सीट पर पहली बार टीएमसी की बड़ी जीत

ऐतिहासिक जीत के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी इस देश की सबसे की सबसे लोकप्रिय नेता हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में वह गेम चेंजर साबित होंगी. ये जीत टीएमसी की है. ममता बनर्जी की जीत है. और आसनसोल के लोगों की जीत है. Also Read - पश्चिम बंगालः हांसखाली रेप केस की CBI जांच की मांग, कोलकाता HC में दायर की गई याचिका

West Bengal | Earlier in some places ‘Khela Hobe’ used to happen with EVMs but here free and fair elections were held without any fear. This win is of TMC, CM Mamata Banerjee and the people of Asansol: TMC’s Shatrughan Sinha on Asansol Lok Sabha by-elections pic.twitter.com/SzGdYSJYp9

— ANI (@ANI) April 16, 2022