Air India's Kolkata-Hyderabad flight returned back soon after taking off & declared full emergency due to technical reasons yesterday. Chief Justice of India was on board the flight: एयर इंडिया कोलकाता-हैदराबाद फ्लाइट कल बुधवार को उड़ान भरने के बाद अचानक तकनीकी खराबी आई गई और फुल इमजेंसी घोषित कर दी गई. कोलकाता एयरपोर्ट पर इस विमान की फुल इमजेंसी में लैंडिंग कराई गई. खासबात ये है कि इस विमान में देश के 47वें मुख्‍य न्‍यायधीश (Chief Justice of India) शरद अरविंद बोबड़े भी सवार थे.

कोलकाता हवाई अड्डे के निदेशक ने बताया कि सीजेआई आज गुरुवार को हैदराबाद के लिए रवाना होंगे. एयरपोर्ट के डायरेक्‍टर ने बताया कि एयर इंडिया की कोलकाता-हैदराबाद फ्लाइट कल उड़ान भरने के बाद तकनीकी कारणों से आई खराबी के चलते फुल इमेजेंसी घोषित की गई और विमान को वापस लौटाया गया.