BJP, Amit Shah, Assembly Elections 2021, West Bengal Assembly Elections 2021, West Bengal, Howrah, News: पश्चिम बंगाल (West Bengal) में विधानसभा प्रचार (West Bengal Assembly Elections 2021) के लिए पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता Union Home Minister and BJP leader अमित शाह ( Amit Shah) ने आज बुधवार को एक रिक्‍शा चालक (rickshaw puller) के घर पर भोजन किया. इस दौरान इस विधानसभा क्षेत्र के उम्‍मीदवार राजीब बनर्जी भी मौजूद रहे. बता दें बीजेपी (BJP) के पूर्व अध्‍यक्ष के आज बुधवार को बंगाल में चार रोड शो कर रहे हैं. Also Read - बंगाल: प्रचार के लिए पहुंचे शाहनवाज हुसैन की सभा में फेंके पत्थर, बोले- Y+ श्रेणी की सुरक्षा पर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया

अमित शाह जिस रिक्‍शा चालक के यहां खाना खाने पहुंचे, वह बीजेपी का समर्थक भी है. शाह ने यहां बंगाल के पारंपरिक भोजन और शुद्ध शाकाहारी खाना खाया है. Also Read - Kerala Polls 20201: केरल में चुनाव के दौरान हुई झड़प में घायल हुए IUML के पोलिंग बूथ एजेंट की मौत

इस बीच केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा, मैंने केवल एक ग्राम पंचायत का दौरा किया, लेकिन जिस उत्साह के साथ मैंने देखा, मुझे विश्वास है कि राजीव बनर्जी बहुमत से जीतेंगे.

2 मई को, भाजपा 200 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाएगी. ममता बनर्जी की हताशा उनके भाषणों और व्यवहार में देखी जा सकती है. Also Read - इस पार्टी को मिला ऐसा चुनाव चिन्ह, भड़क गई बीजेपी और जनसेना, कहा- इन्हें जनता सबक सिखाएगी

Domjur: Union Home Minister and BJP leader Amit Shah has lunch at the residence of a rickshaw puller who is also a BJP supporter. Rajib Banerjee, party’s candidate from the constituency also present. #WestBengal pic.twitter.com/het96CYWnz

— ANI (@ANI) April 7, 2021