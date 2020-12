West Bengal Assembly Elections 2021: पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव (Assembly Elections 2021) से पहले अपनी ताकत दिखाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) और भाजपा (BJP) नेताओं ने रविवार को बीरभूम जिले के बोलपुर इलाके में रोड शो किया. रोड शो के दौरान अमित शाह (Amit Shah) ने एक बार फिर ‘सोनार बांग्ला’ की बात को दोहराया. Also Read - Photos: भाजपा का मिशन बंगाल, लोकगायक के घर दाल-चावल खाकर ममता दीदी पर गरजे अमित शाह

अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि एक बार भाजपा (BJP) को मौका दीजिए, हम 5 साल में सोनार बांग्ला बनाकर रखेंगे. उन्होंने कहा कि आज जैसा रोड शो पहले कभी नहीं देखा. ये रोड शो बंगाल की जनता का नरेंद्र मोदी जी (PM Modi) के प्रति विश्वास को दिखाता है. ये जनता का ममता दीदी (Mamata Banerjee) के प्रति गुस्से का प्रतीक है.

This roadshow shows the anger of Bengal's public towards Mamata didi: Union Home Minister and BJP leader Amit Shah in Bolpur. #WestBengal https://t.co/wkE8yzKfDz

— ANI (@ANI) December 20, 2020