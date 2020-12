West Bengal: Amit Shah pays homage to Khudiram Bose at native village in Pashchim Midnapore and and felicitates meets with Bose’s family members with honorary garbs news: पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार दोपहर पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में पहुंचे और यहां खुदीराम बोस के जन्मस्थान पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार के सदस्यों से मिले और उन्हें सम्मानित किया. गृह मंत्री अमित शाह ने मिदनापुर के सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना भी की. इससे पहले शाह ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत की संस्कृति तथा मूल्यों को विश्वभर में पहुंचाने के लिए उनकी सराहना की. Also Read - Amit shah public Rally: मेदिनीपुर से आज BJP की रैली से बंगाल म‍िशन तेज, झंडों के बीच लगे शुभेंदु अधिकारी के पोस्टर

मिदनापुर पहुंचे अमित शाह ने कहा, बंगाल के अंदर जो ओछी राजनीति करते हैं मैं उनको बताने आया हूं कि खुदीराम बोस जितने बंगाल के थे, उतने ही पूरे भारत के थे और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जितने UP के थे उतने ही बंगाल के थे. भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वालों ने कभी इस प्रकार की ओछी राजनीति की कल्पना नहीं की होगी.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी मिदनापुर में खुदीराम बोस के जन्मस्थान पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार के सदस्यों से मिले और उन्हें सम्मानित किया. केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा, वीर शहीद खुदीराम बोस के जन्मस्थान पर आकर यहां की मिट्टी को कपाल पर लगाने का सौभाग्य मिला. स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल और बंगाली सपूतों का योगदान भारत कभी भूला नहीं सकता और खुदीराम बोस इसी परंपरा के वाहक थे.

मिदनापुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मिदनापुर के सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की. शाह के साथ बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत कई नेता थे.

शहीद खुदीराम बोस के परिवार को दर्द झलका

खुदीराम बोस के परिवार के सदस्य गोपाल बसु ने कहते, बीजेपी ने हमें थोड़ी सम्‍मान दिया है. किसी भी पिछली सरकार ने हमें इस तरह का सम्मान नहीं दिया. तृणमूल कांग्रेस भी नहीं.

खुदीराम बोस की जन्मस्थली में कोई विकास नहीं हुआ

केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलने आए शहीद खुदीराम बोस के पैतृक गांव से परिवार के सदस्य गोपाल बसु ने कहा, ”मैं अमित शाह से कहूंगा कि खुदीराम बोस की जन्मस्थली में कोई विकास नहीं हुआ है. हम केवल युवाओं का रोजगार चाहते हैं.

विवेकानंद की जन्मस्थली पहुंचे शाह

मिदनापुर से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार सुबह उत्तर कोलकाता स्थित स्वामी विवेकानंद के जन्मस्थल पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि 19वीं सदी के महापुरुष के आदर्श आज की दुनिया में और भी प्रासंगिक हैं. पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर आए शाह ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत की संस्कृति तथा मूल्यों को विश्वभर में पहुंचाने के लिए उनकी सराहना की.

आज के समय में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों की आवश्यकता कहीं अधिक

शाह ने मिडियाकर्मियों से कहा, ”स्वामी विवेकानंद ने भारत की संस्कृति, दृष्टिकोण और मूल्य विश्वभर में पहुंचाए. उन्होंने आध्यात्मिकता और आधुनिकता को आपस में जोड़ा. उनकी जन्मस्थली पर आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि उनके आदर्श आज की दुनिया में भी प्रासंगिक बने हुए हैं, बल्कि आज के समय में उनके आदर्शों की आवश्यकता कहीं अधिक है.” शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने जो मार्ग दिखाया है, उससे न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व समृद्धि के रास्ते पर अग्रसर होगा.